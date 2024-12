Sem filhos, Ney Latorraca teria deixado herança para caridade

O ator e diretor Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta-feira (16) aos 80 anos, deixou seu testamento pronto antes de morrer. Em entrevista concedida em 2021, o artista comentou que já tinha decidido o destino de seu patrimônio, já que não teve filhos e não listou herdeiros diretos no testamento.

Casado com o ator Edi Botelho desde 1995, Ney disse em entrevista ao jornal "Extra" que os quatro apartamentos que tinha em seu nome no Rio de Janeiro, onde vivia, e em São Paulo seriam doados para instituições de caridade.

"Botei no meu testamento que vou doar os quatro [apartamentos]. Um vai para a ABBR [Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação], o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com Aids, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase", destacou o ator, na época.

Até sua morte, Ney viveu com o marido em um dos apartamentos, localizado em um edifício de luxo na Lagoa, Zona Sul do Rio. No Rio, ele também tinha imóveis no Jardim Botânico e no limite entre os bairros Copacabana e Ipanema.

Segundo o ator, a decisão de doar especificamente para caridades dedicadas a apoiar ex-artistas, como o Retiro, foi uma forma que encontrou de "retribuir" os bens que recebeu através da arte. "O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim", disse Ney, na ocasião.

Na mesma entrevista, o ator disse que chegou a considerar se tornar pai, mas não chegou a ter seus herdeiros. "Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: 'Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão'", disse.

Ney morreu nesta manhã por conta de uma sepse pulmonar, decorrente de um câncer na próstata. Ele estava internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea.