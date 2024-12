Toguro deixa UTI após ser internado na madrugada de Natal; Entenda

Após passar a madrugada do Natal hospitalizado com fortes dores no testículo, o influenciador Toguro deixou a UTI na tarde desta quarta-feira (25). Nas redes sociais, ele informou os seguidores sobre seu estado de saúde e disse que segue internado, sem data para alta.

Toguro já havia sido internado em 2023, após contrair uma infecção bacteriana enquanto viajava por Londres, na Inglaterra. Na madrugada desta quarta (25), antes de ir para o hospital, o influenciador relatou os sintomas nas redes.

Toguro é empresário e professor de educação física. Ele ganhou notoriedade após fazer vídeos no segmento fitness, com foco em musculação e vida saudável.

Em uma de suas redes sociais, Toguro tem mais de 6 milhões de seguidores. No Youtube, os dois canais do influenciador somam juntos quase 8 milhões de seguidores.