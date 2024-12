Neymar e Bruna Biancardi anunciam segunda gravidez

Na tarde desta quarta-feira (25), dia de Natal, Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que estão esperando o segundo filho. A novidade foi publicada no Instagram de Bruna com um vídeo.

"Estamos vivendo uma fase tãããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde!", disse Bruna na legenda.

Leia também:

Toguro deixa UTI após ser internado na madrugada de Natal; Entenda

Nasce a primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda



Juntos desde 2021, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de um ano.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, com a influencer Carol Dantas e de Helena, de 4 meses, filha do jogador com a também influenciadora digital Amanda Kimberly.