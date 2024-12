Nasce a primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

O Natal da família da família Camargo foi ainda mais especial neste ano. Isso porque Clara, primeira filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda, nasceu ontem, no Hospital Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo. A pequena Clara tinha previsão para vir ao mundo no início de janeiro, mas decidiu antecipar a sua chegada.

O sertanejo acompanhou o parto da bebê e apareceu completamente emocionado. O cantor também marcou a pegada menina no braço, um indício de que deve fazer uma tatuagem em homenagem à caçula, logo abaixo do nome de Graciele. Nas redes sociais, o casal comemorou o nascimento de Clara.

Leia também

Cachorro de Anitta foge de casa na noite de Natal e cantora pede ajuda nas redes sociais

Apaixonados: Nattan dança agarradinho e dedica música à Rafa Kalimann



“Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas”, disse a legenda da foto.

O parto também foi acompanhado pela família paterna de Clara. Wanessa Camargo, irmã mais velha da menina, estava acompanhando o tão aguardado momento junto com o namorado, Dado Dolabella. A pequena ainda tem mais três irmãos, Igor e Camila Camargo.