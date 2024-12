Apaixonados: Nattan dança agarradinho e dedica música à Rafa Kalimann

Alimentando ainda mais a torcida dos fãs, o clima de romance entre Rafa Kalimann e Nattan parece estar cada vez maior. Durante o show "Nattalzinho", que rolou na última segunda-feira (23), o cantor não escondeu o romance e fez questão de fazer uma homenagem especial para a apresentadora.

No meio do show, ele cantou uma música sobre homem apaixonado enquanto dançava coladinho com a influenciadora, deixando os fãs ainda mais encantados com o casal.

Na última terça-feira (17), o cantor passou o dia com a família da influenciadora digital para comemorar o aniversário do pai dela e, além de compartilhar uma foto de casal, também apareceu chamando o aniversariante de “sogro”.