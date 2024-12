Novo homem! Neymar recusa convite para balada e mostra aliança: "Me aposentei"

O jogador Neymar surpreendeu ao recusar um convite para balada, durante uma partida de poker. O craque não só recusou como mostrou a aliança de compromisso com Bruna Biancardi, e fez questão de dizer que se aposentou da vida de curtição.

"Posso não, parei. Me aposentei. Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já, já", disse Neymar, mostrando sua aliança.

O atacante do Al-Hilal Jr. marcou presença no BSOP One Neymar Jr. Edition, evento de poker realizado em São Paulo, onde também apareceu com Bruna, no último sábado (21). O jogador ainda comentou sobre sua experiência como pai de Mavie durante uma conversa descontraída com o humorista Fausto Carvalho:

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo (de ser pai ainda) e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para caralh* e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara. Put* que pariu, irmão!", declarou Neymar.

A atitude do atleta, conhecido por sua vida badalada, surpreendeu os internautas.

"Um homem transformado", "Que seja verdade e que eles sejam muito felizes", "Estou começando a gostar do menino Ney", "Antes tarde do que nunca", foram alguns dos comentários nas redes sociais.