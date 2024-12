Atriz Mariana Ximenes posta fotos celebrando o verão

A atriz Mariana Ximenes — que faz parte do elenco da novela das 21h da TV Globo “Mania de Você”— postou fotos, nesta segunda-feira (23), em seu instagram, que mostra um 'climinha' gostoso de verão. Nas fotos, onde ela está na praia e dando mergulhos no mar, recebeu diversos elogios.

A sequência de fotos inclui registros de mergulho no mar, renovação do bronze, prática de stand-up paddle, esporte em que a pessoa fica em pé sobre uma prancha enquanto rema. Já na legenda a atriz escreveu: "Um compilado de verão, para dar boas-vindas à estação mais feliz do ano".

"Gatíssima"; "Que mulherão"; "Ela é linda"; "Que beldade de mulher", esses são um dos muitos elogios que a atriz conquistou nos comentários. Realmente uma beldade.

