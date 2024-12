Gusttavo Lima tem desconforto gastrointestinal e é internado em São Paulo

O cantor Gusttavo Lima foi hospitalizado em São Paulo após um quadro de desconto gastrointestinal no último sábado (21). Com isso, o sertanejo acabou cancelando sua participação no festival VillaMix, que aconteceria horas depois.

O Hospital Vila Nova Star, onde o cantor está internado, divulgou que Gusttavo ficaria em observação. Seu quadro era considerado estável. O boletim médico da casa de saúde ainda diz que o sertanejo deu entrada no pronto socorro do hospital com dores abdominais.

"O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Vila Nova Star da Rede D’Or na noite de sábado, 21/12/2024, com quadro de dor abdominal e deverá permanecer em observação durante a noite aos cuidados da Profa. Dra. Ludhmila Hajjar. O quadro clínico é estável", disse o boletim médico.

"Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de sábado (21) exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", diz trecho do comunicado compartilhado nas redes sociais do artista.