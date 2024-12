Pablo Marçal desafia Popó Freitas para luta no boxe em 2025

O empresário Pablo Marçal busca ser o próximo adversário de Acelino Popó Freitas nos ringues em 2025. Eles possuem um acordo para se enfrentarem no boxe, pelo Fight Music Show. Entretanto, ainda não há informações sobre a data da possível luta. Pelas redes sociais, Mamá Brito, presidente do evento, demonstrou interesse em organizar o combate no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

Pablo Marçal está cada vez mais provocando o tetracampeão mundial pelas redes sociais. Um dos argumentos usados pelo empresário é que Popó nunca competiu em um Iron Man, uma prova de triatlo de longa distância, composta por provas de natação, ciclismo e corrida. Também colocou em dúvida a capacidade atual do lutador.

"Acho que o Popó nunca lutou com um cara que é Iron Man. Na verdade, Iron Man a gente foi duas vezes, mas um cara Ultra Man, acho que nunca pegou um cara com ultra gás. Não vai ser do jeito que ele tá imaginando, não", provocou Marçal no Instagram. "Mas não tenho medo, não.

O máximo que vai acontecer é tomar um tombo lá (no ringue). Pela luta lá que eu vi dele com o argentino (Jorge Miranda), ele não é mais lá essas coisas, não", finalizou o empresário.

Apesar de todas as vitórias nas provas de triatlo de longa distância, Marçal nunca lutou boxe. Um dos feitos do empresário este ano foi se candidatar à Prefeitura de São Paulo, onde, na contagem de votos, ele ficou em terceiro lugar, somando 1,7 milhão de votos. Por outro lado, Popó acumula vitórias ao longo dos anos, se tornando um grande destaque do FMS.

O pugilista empatou com o humorista Whindersson Nunes na primeira edição da competição em 2022. Logo em seguida, marcou três nocautes seguidos contra José Pelé Landy, Junior Dublê e Kleber Bambam, sendo este último uma das lutas mais comentadas e assistidas deste ano. Para encerrar 2024 com chave de ouro, Popó ganhou o argentino Jorge Miranda por pontos."