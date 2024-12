Colônias de férias do Sesc RJ abrem inscrições para o público geral em 11 unidades

Após os períodos de inscrições exclusivos para credenciados e conveniados, o Sesc RJ abriu, nesta terça-feira (17), as inscrições das colônias de férias para o público em geral, em 11 unidades no estado que ainda têm vagas. As atividades, destinadas a crianças de 6 a 12 anos, vão acontecer de 21 a 31 de janeiro, de terça a sexta-feira, no turno da tarde. As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades.

Há vagas ainda nas unidades do Sesc em Copacabana e Ramos, na capital; em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana; e no interior, em Campos, Grussaí (São João da Barra), Nogueira (Petrópolis), Nova Friburgo e Três Rios. As inscrições para as colônias na Tijuca e em Teresópolis já encerraram.

A programação do projeto inclui atividades esportivas e recreativas inclusivas, adaptadas à faixa etária, e contempla dinâmicas que incentivam a integração social. Contempla também experimentações com esportes adaptados e paralímpicos, além de recreação com cunho educativo.

As inscrições para as colônias de férias do Sesc RJ, que em 2025 vão completar 60 anos, iniciaram no último dia 3 de dezembro, exclusivamente para aqueles possuem o crachá de identificação do Sesc. Em seguida, para conveniados, no dia 11 de dezembro, e, agora, estão abertas para o público em geral. O valor varia de acordo com a unidade e o perfil do usuário (credenciado, conveniado ou público em geral) e pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Inclui todas as atividades, alimentação, seguro, camiseta, crachá de identificação e transporte para os passeios previstos.

Valor das inscrições por unidade Sesc que ainda têm vaga:

– Duque de Caxias e Niterói: R$ 120 (credenciado pleno), R$ 160 (conveniado) e R$ 200 (público geral).

– Campos, Grussaí, Nogueira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Ramos, São Gonçalo, Três Rios: R$ 240 (credenciado pleno), R$ 320 (conveniado) e R$ 400 (público geral).

– Copacabana: R$ 282 (credenciado pleno), R$ 376 (conveniado) e R$ 470 (público geral).

Serviço

Colônias de Férias do Sesc RJ - 2025

Período das atividades: 21 a 31 de janeiro, de terça a sexta-feira, das 13h às 17h

Público: crianças de 6 a 12 anos

Inscrições: Realizadas direto nas unidades

Documentos necessários para inscrição: carteirinha do Sesc, se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor de idade; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3x4; cópia do laudo médico para crianças com deficiência; e pagamento da taxa conforme categoria