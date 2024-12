Ludmilla e Brunna Gonçalvez anunciam que serão mães de uma menina

Ludmilla e Brunna Gonçalves descobriram, nesta terça-feira (17), que serão mamães de uma menina. A notícia foi compartilhada com os seguidores através das redes sociais. O casal fez um chá revelação especial com a presença de várias celebridades.

As meninas anunciaram o sexo do bebê pouco mais de um mês após a dupla contar para os fãs que estavam esperando seu primeiro filho. Elas estão juntas há seis anos.

Durante o Numanice, Lud e Brunna anunciaram a gravidez e emocionaram os fãs presentes no evento que aconteceu no dia 10 de novembro, em São Paulo. Mamães de primeira viagem, elas não esconderam a ansiedade para a chegada do bebê e a emoção de compartilhar a história no palco.

Algum tempo depois, Brunna chegou a comentar que queria ter dado a notícia no Rio de Janeiro, mas decidiram falar antes com medo do vazamento da notícia.

Nesse mês, o casal fez suspense ao aparecer com bichinhos de pelúcia nas cores rosa e azul no placo do Numanice.

Lud e Brunna optaram pelo método ROPA, sigla para Recepção de Oócito da Parceira, segundo entrevista concedida ao Fantástico, um dia após o anúncio da gravidez.