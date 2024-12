Larissa Manoela aproveita praia de Niterói

Neste domingo (15), a praia de Camboinhas, em Niterói, recebeu uma visita ilustre. A atriz Larissa Manoela, de 23 anos, esteve aproveitando os encantos da região litorânea da cidade. O momento foi eternizado nas redes sociais da artista, que publicou fotos de biquíni e short vermelho.

Na legenda das imagens, a famosa escreveu “Andar com fé…”. Os fãs não pouparam elogios à jovem estrela. “Linda como sempre”, escreveu um internauta. “Sereia”, disse outro. “Pura energia positiva!”, afirmou um terceiro.

Leia também:

Operação policial termina em confronto, um suspeito morto e drogas apreendidas, em Rio das Ostras

Homem é assassinado com mais de 20 tiros na Região dos Lagos

Há pouco tempo, Larissa Manoela renovou os votos de casamento com o também ator André Luiz Frambach, em uma viagem para a Tailândia. O relacionamento que dura desde junho de 2021, subiu de nível, com o casamento em dezembro do ano passado em uma cerimônia intimista. Na época, Larissa caminhou sozinha até o altar.