Ana Castela e Gustavo Mioto terminam relacionamento pela terceira vez

O relacionamento dos cantores começou em outubro de 2022, quando se conheceram nos bastidores do programa TVZ - Foto: Reprodução/ Instagram

Os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do relacionamento pela terceira vez. A notícia foi confirmada pelo próprio cantor nesta sexta-feira (13), deixando os fãs do casal, um dos mais queridos do sertanejo, bastante tristes.

Gustavo Mioto confirmou o término ao Portal Leo Dias, mas não revelou os motivos para mais uma separação, aproveitando o momento para falar sobre sua nova fase profissional. Atualmente, o cantor está focado na divulgação de seu DVD Atemporal e no início de sua carreira internacional, que já conta com investimentos e uma nova equipe.

Por outro lado, Ana Castela optou por confirmar a separação por meio de sua assessoria de imprensa à revista Quem. Apesar da notícia, suas redes sociais seguem com a mesma rotina de postagens, destacando sua carreira e projetos musicais.

O namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto sempre teve o apoio dos fãs, que acompanharam de perto o relacionamento desde o início, com todas as idas e vindas. Neste momento, o que os admiradores do casal podem fazer é esperar e torcer por uma possível reconciliação.

Relembre as idas e vindas do casal

O relacionamento dos cantores começou em outubro de 2022, quando se conheceram nos bastidores do programa TVZ. Desde então, a história do casal foi marcada por várias separações e reconciliações. A primeira separação aconteceu em setembro de 2023, mas o casal reatou um mês depois, em outubro. A segunda separação foi mais duradoura, ocorrendo em janeiro de 2024, com a reconciliação apenas em maio.

Agora, em dezembro de 2024, o casal passa por mais um término. Resta saber se haverá uma nova reviravolta na história.

Curiosamente, pouco antes do último rompimento, o casal parecia estar em sua melhor fase. Em novembro, durante o aniversário de Ana Castela, Gustavo Mioto se declarou à amada em um vídeo durante um show. "Feliz aniversário, gatinha! Seu presente eu entrego amanhã à noite", disse o cantor, deixando claro o carinho entre eles na ocasião.