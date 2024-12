Não morda a isca: Notícia sobre peixe com olho falso em São Gonçalo é fake

Uma notícia que viralizou nas redes sociais na noite dessa quinta-feira sobre uma peixaria em São Gonçalo que estaria vendendo peixe com olho falso para parecer mais fresco, é falsa. A chamada, publicada numa página de notícias do Facebook, foi, na verdade, extraída de uma matéria de 2018, sobre um caso ocorrido fora do Brasil.

Na época, uma peixaria no Kuwait tentou um truque para fazer com que um peixe parecesse "mais fresco": um olho postiço de plástico.

A história, contada pelo jornal "Al Bayan", de Dubai (Emirados Árabes Unidos), viralizou nas redes sociais. Segundo o diário, o ministro do Comércio do país do Oriente Médio fechou a pescaria depois do hilário episódio. Uma imagem, mostrando o olho falso colado, e outra, com o olho já descolado e revelando a verdadeira face do pescado, fez muita gente rir nas redes sociais.

Atenção às fake news

Nem toda notícia que circula pelos grupos de Whatsapp ou Facebook é verdadeira. São as chamadas “fake news”, notícias inventadas, muitas vezes com o objetivo de prejudicar pessoas, políticos e instituições legais, ou às vezes apenas para viralizar (ganhar curtidas e seguidores). Muitas vezes elas vêm acompanhadas por imagens, na tentativa de convencer que o que é dito é mesmo verdadeiro.

Se você receber e compartilhar esse tipo de notícia em suas redes sociais, procure sempre verificar em sites, jornais ou em outras fontes confiáveis de informações se é mesmo verdadeira.