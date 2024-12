Menino de 4 anos morre com tiro na cabeça na Penha

Davi Delgado Magno, de apenas 4 anos, foi baleado e morto no Morro da Fé, localizado na Penha, Zona Norte da cidade. A criança estava no carro com o pai, André Magno, quando foi atingida por um disparo.

De acordo com a polícia, a tragédia teve início após uma discussão entre André e a mãe de Davi, Raquel Delgado, que estavam separados há uma semana. A briga teria se intensificado quando Raquel chegou à casa de André para buscar o filho. A mulher afirma ter uma medida protetiva contra o ex-marido.

Diante da situação, André decidiu fugir com Davi, colocando a criança no banco de trás do carro. Durante a fuga, o veículo atingiu um dos criminosos que, segundo André, haviam sido acionados por Raquel. Em resposta, o criminoso disparou diversas vezes contra o carro, atingindo fatalmente Davi na cabeça.

Raquel nega ter acionado criminosos e afirma que apenas foi até a casa de André para ver o filho. Ela alega que os traficantes teriam ouvido a discussão e se envolvido na situação.

Ao perceber que Davi foi baleado, o pai dirigiu até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde a criança morreu.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e periciou o veículo na porta da unidade de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso e ouviu os depoimentos de ambos os pais. O corpo de Davi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.