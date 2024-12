Nova namorada de Belo se hospeda em cabine de R$ 50 mil em navio do cantor

A modelo e empresária Rayane Figliuzzi já estava sendo apontada como affair do cantor Belo há algum tempo. No entanto, o lance parece ser mais sério agora. Amigos de Rayane já tratam o caso como namoro. Chamada de primeira-dama pelo pessoal da tripulação do navio e por amigos próximos, a nova namorada do pagodeiro está sendo tratada como "capitã" do navio musical do cantor, que partiu para um mini cruzeiro.

Ela não embarcou com Belo, mas chegou na companhia de um amigo a bordo de um helicóptero contratado pelo cantor para levar a modelo até o porto de Santos. Rayane está hospedada na mesma cabine em que Belo está, cujo valor é de R$ 50 mil. Ela é localizada em uma parte completamente exclusiva do navio, com restaurantes, bares e piscinas que outros hóspedes não possuem acesso.

Rayane Figliuzzi, apontada como nova affair de Belo | Foto: Reprodução/Instagram

Rayane também aproveitou para capitalizar durante sua luxuosa estadia. Ela vende conteúdo exclusivo de sua rotina marítima por R$ 19,90 para assinantes de um canal em seu Instagram. Ela também faz publicidades de sua nova marca de moda praia.

A atriz Waleska Freitas, amiga de Rayane, entregou o novo apelido da modelo, "primeira-dama". Ela publicou um story, em seu Instagram, onde relata a chegada da amiga e revela como ela é chamada pelas pessoas próximas. O relacionamento entre Belo e Rayane acontece há quase um ano.

Amiga de Rayane compartilhou chegada da modelo entregando o novo apelido | Foto: Reprodução/Instagram

Uma fonte próxima da moça diz que Rayane não foi amante do pagodeiro e que teria conhecido Belo após o casamento dele com Gracyanne Barbosa. Ela também diz que Rayane também influenciou até o jeito de Belo se vestir.

Ray, que se descreve como empresária e modelo, foi presa em 2022, acusada de estelionato ao integrar uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito. Seu nome também apareceu na mídia quando foi par constante do rapper Tyga, em sua passagem pelo Rio, em 2020.