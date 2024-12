Mc Ryan dá carro luxuoso à esposa após caso de agressão

O cantor Mc Ryan, de 23 anos, um dos principais nomes da atualidade do funk, presenteou a esposa, Giovana Roque, de 25 anos, com uma BMW X6, com o preço estimado em R$ 848 mil. Ryan revelou que o singelo presente é da cor azul-escuro, apesar de ela ter dito anteriormente que desejava um branco.

O veículo é uma marca no relacionamento do casal, que permanece junto há três meses, após o caso de agressão doméstica de Ryan contra Giovana.

O caso ocorreu em 21 de abril deste ano, em um quarto da casa do casal, onde as câmeras de segurança registraram Ryan agredindo Giovana. No mês de setembro, imagens foram vazadas e ganharam destaque nas redes sociais, gerando muitas críticas ao cantor.

Após as imagens alcançarem enorme repercussão, Giovana veio a público confirmar a situação, entretanto tentou minimizar o ocorrido, alegando que as agressões só ocorreram por causa de uma discussão entre o casal.

Mesmo depois do ocorrido e da repercussão negativa, a jovem optou por manter o relacionamento com o cantor. Juntos, o casal tem uma filha de 11 meses.