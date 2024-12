Homem é morto ao sair de missa em igreja na Zona Norte do Rio

Um homem foi morto com um tiro enquanto deixava uma missa na Igreja Nossa Senhora da Cabeça, na Penha, Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (8).

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria sido abordado por criminosos na Rua Guatemala.

A vítima se deslocava para o seu carro quando foi surpreendida pelos criminosos, que estavam em uma moto.

Policiais do 16° Batalhão (Olaria) foram acionados para averiguar uma tentativa de roubo, mas ao chegarem no local, constataram a morte por disparo de fogo. A Polícia Civil irá investigar o caso.