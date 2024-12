Padre Fábio de Melo revela sua profissão antes de entrar para o seminário

De acordo com Padre Fábio, seu trabalho na organização do evento durou cinco anos - Foto: Reprodução/Youtube

O cantor e Padre Fábio de Melo, de 53 anos, revelou, em entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, qual era sua profissão antes de começar a estudar teologia e passar a se dedicar ao sacerdócio na Igreja Católica.

“Eu trabalhava no carnaval antes de entrar para o seminário, fazia projetos de carros alegóricos e desenvolvimento de enredo”, contou o religioso.

De acordo com Padre Fábio, seu trabalho na organização do evento durou cinco anos e a admiração pela festa continua, mesmo após assumir seu compromisso com a religião.

“Acho uma riqueza fantástica do ponto de vista cultural de você contar uma história através de alegorias e de pessoas fantasiadas. Me encanta você colocar na avenida e tornar compreensível um fato, uma cidade ou uma história a partir de arte cênica”, disse.

O Padre também comentou que quando estava trabalhando com o carnaval na cidade em que nasceu [Formiga, em Minas Gerais], existiam cinco escolas que competiam pelo título. Porém, o Sacerdote lamentou que o costume tenha se perdido com o tempo.

"Eu estava com tudo preparado para vir fazer estágio na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, e aí eu entrei no seminário", explicou.

O religioso ainda afirmou que sempre quis ser padre e, desde criança, suas brincadeiras envolviam religião [fazendo missas para seus amigos, por exemplo].

“É bom quando você é capaz de escolher uma realidade sem desprezar outra. É bom quando você descobre, na gama de suas possibilidades, aquilo que realmente é essencial pra você. Eu gosto do carnaval, mas ele não era essencial, eu posso viver sem o Carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre", concluiu Fábio de Melo.