Nas redes sociais, Yasmin Brunet compartilha cliques se refrescando do calor no Rio

Yasmin Brunet curte o calor do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Yasmin Brunet aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para colocar o bronze em dia. Ela utilizou seu Instagram para compartilhar fotos se refrescando em um banho de ducha e deixou os seguidores empolgados com os cliques.

Ela utilizou um biquíni preto e soltou os cabelos para se banhar. Mais tarde, ela também renovou o bronzeado na praia.

A modelo compartilhou diversos cliques em seu Instagram | Foto: Reprodução/Instagram

Yasmin utilizou suas redes sociais, recentemente, para mandar um recado para os críticos. A modelo disse estar cansada de ser alvo de especulações e comentários negativos: "Só deixando claro que vou processar qualquer 'médico' que esteja confirmando que fiz algum tipo de procedimento como bichectomia. Cansei, agora vai ser na justiça."



Ela também rebateu comentários recentes relacionados ao seu rosto e o seu corpo. "Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia, nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece.”



A modelo ainda finalizou ao lembrar a época que foi criticada durante sua permanência na casa do Big Brother Brasil. "Engraçado que, quando eu estava no BBB, tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci, eu estou magra demais, meu rosto está horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto".