Pedro Bial celebra aniversário da filha caçula Dora

O jornalista e apresentador Pedro Bial comemorou o aniversário da filha caçula, Dora, de 5 anos, neste sábado (07). A pequena é fruto de seu casamento com a também jornalista Maria Prata.

A celebração teve como tema golfinhos e contou com a presença de toda família. Dora teve a presença dos irmãos Laura, de 7 anos, e José Bial, de 22, que é cineasta e filho do apresentador com a diretora Isabel Diegues.

Pedro Bial também é pai de Ana, de 36 anos, fruto de seu primeiro casamento com Renée Castelo Branco, e do cantor Theo Bial, de 26, de seu relacionamento com a atriz Giulia Gam.

Leia também:

➤ Suspeito morre após tentativa de roubo a casal em São Gonçalo

➤ Preso denuncia extorsão de R$ 600 mil em hospital penitenciário do Rio