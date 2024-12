Thiago Nigro faz investimento milionário para aposentar o filho antes dos 18 anos; Entenda

O empresário Thiago Nigro, também conhecido como "Primo Rico", contou, através de suas redes sociais, sobre os planos para o futuro do filho que espera com Maíra Cardi. O influenciador contou que havia feito um investimento envolvendo até bitcoin para que o bebê cresça milionário, e que possa decidir com calma qual carreira seguir quando crescer.

"Em 2022 recebi uma profecia que dizia que em novembro de 2024 teria 'choro de bebê'. E ele veio, fruto de um milagre. Hoje, olho para essa profecia e vejo como ela se cumpriu de maneira grandiosa. Não só estou recebendo o choro de um bebê, mas também a responsabilidade de garantir que ele cresça com oportunidades que muitos infelizmente não tiveram. Por isso, decidi investir no futuro dele. Assim, ele terá a chance de buscar sua verdadeira vocação, sem pressões financeiras, quando crescer. Não quero que ele recomece do zero, mas sim que construa algo maior a partir do que estou plantando hoje", explicou Thiago Nigro.

Investimento

O "Primo Rico" explicou em seus "stories" o processo de investimento que fará com que o bebê já nasça praticamente milionário. "Sim, eu vou ser pai. E sim, eu decidi aposentar o meu filho antes dele completar 18 anos", contou o empresário.

"Para fazer isso, dividirei o meu dinheiro em basicamente dois investimentos: 1) Meu filho receberá 1 Bitcoin; 2) Investirei R$ 1 milhão na previdência da Grão hoje. Hoje, um Bitcoin vale R$ 580 mil reais. É impossível dizer quanto ele valerá daqui a 18 anos (...) Se o Bitcoin crescer 10% ao ano, ele terá R$ 3,2 milhões; se crescer 20% ao ano, ele terá R$ 15 milhões; e se ele crescer 30% ao ano, terá R$ 65 milhões. Ou... pode valer zero", explicou.

Thiago Nigro resolveu fazer um alto investimento para garantir um futuro milionário para o filho | Foto: Reprodução/redes sociais

Apesar do risco, Thiago Nigro ainda falou sobre a segunda frente de investimento na previdência. "Além do benefício fiscal ao investir em um PBGL e de confiar na capacidade do time, a previdência possui proteção para herdeiros. Beneficiários recebem sem inventário. (...) Extrapolando para 18 anos, R$ 1 milhão pode valer entre R$ 11 milhões e R$ 13 milhões", disse.

Para o empresário, o investimento é importante para o começo da vida adulta do filho. "Quando ele for mais velho, ao invés de se submeter a fazer algo que não gosta, poderá procurar com calma a sua verdadeira vocação por conta dos investimentos que estou plantando hoje".

O empresário pretende garantir uma vida confortável ao primeiro filho | Foto: Reprodução/redes sociais

Gravidez

Maíra Cardi anunciou a terceira gravidez na última segunda-feira (2). Em vídeo, a coach de emagrecimento contou a novidade e celebrou a boa nova após ter feito tratamento por conta de alguns obstáculos de saúde para conseguir engravidar novamente

"Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós. Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", disse ela em um dos trechos da legenda da publicação.

O bebê será o primeiro de Thiago Nigro e o terceiro filho de Maíra, que já é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto do seu antigo casamento com Arthur Aguiar, e Lucas, de 23, fruto de um relacionamento anterior, com Nelson Rangel.