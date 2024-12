Kid Bengala atende pedido inusitado de Natal de influenciadoras: "Queríamos algo grande!"

O famoso ator Kid Bengala, conhecido pelos diversos filmes adultos realizados durante sua carreira, retoma as suas atuações para viver o "Kid Noel" em gravação de conteúdo junto com as influenciadoras Mari Reis e Jaiane Limma.

As duas beldades estão entre as principais criadoras de conteúdo adulto no Brasil queriam fazer algo diferente para o Natal e resolveram pedir algo inusitado para o Papai Noel. "Nós fomos boas meninas durante o ano inteiro e queríamos ganhar de presente algo grande, que nos satisfaça para a gente gravar conteúdo bem legal para nossos fãs", disse Mari.

Durante publicação no Instagram, as duas abrem o presente deixado pelo Papai Noel e aparece logo o Kid Bengala para proporcionar todos os desejos das influenciadoras. "Nossa, ficamos bem felizes. É a realização de um sonho! Sempre tivemos vontade de conhecer o Kid Bengala, um mito do conteúdo adulto no Brasil. Agora vamos saber como é a bengala dele (risos)", declara Jaiane.