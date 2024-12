Bia Miranda rebate críticas sobre a barriga da segunda gestação

Nas redes sociais, a influenciadora e ex-participante de "A Fazenda", Bia Miranda, de 20 anos, rebateu comentários maldosos em uma de suas publicações, onde mostrava a barriga definida durante a atual gravidez. Os internautas acusaram Bia de mentir sobre estar esperando um filho do também influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Nesta quarta-feira (4), a jovem publicou a imagem de um ultrassom confirmando a gravidez.

Os internautas não pouparam críticas à Bia. "Gente, a barriga nunca cresce (risos), já faz uns meses que ela está grávida e nada de crescer", comentou um usuário. "Com lipo, até eu fico transparente", escreveu outro. "Duvido que ela esteja grávida", disse uma terceira.

Como resposta aos ataques, Bia Miranda reagiu de forma bem-humorada: "Nunca fiz lipo. Doze semanas e quatro dias com a barriguinha chapadinha", afirmou.

Logo depois, a influenciadora explicou aos fãs o motivo de não expor a gravidez nas redes sociais. "As pessoas são maldosas e, nessa gravidez, elas estão pegando pesado. Não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chegam, né?", explicou a jovem, que já é mãe de Kaleb, de 6 meses, fruto do namoro com o DJ Buarque.

A jovem gravou um vídeo exibindo a barriga e disse: "Na gravidez do Kaleb, eu também fiquei assim. Minha genética é assim. Tive barriga pequena. Minha barriga murchou na hora que eu pari, e o pessoal falou que fiz lipo, que a médica fez lipo em mim na sala de parto. Foi uma invenção. Nunca mexi na minha barriga, a única coisa que tenho é meu silicone", contou.

Perda do filho

Há alguns meses, Bia Miranda havia divulgado que perdeu o filho que esperava de Gato Preto. Antes dessa revelação, o tema foi cercado de polêmicas, pois a jovem havia dito que tinha intenção de interromper a gravidez, mas depois informou aos fãs que a perda do bebê ocorreu de forma espontânea.

Em uma festa de Carlinhos Maia, a jovem foi questionada pelo influenciador se ainda estava grávida e prontamente respondeu que não, mas negou que teria realizado um aborto. "Realmente, eu fiquei [grávida]. Só que fui ao hospital e acabei perdendo de forma natural, tá, gente?", começou.

Em seguida, Carlinhos Maia perguntou se Bia tinha a intenção de interromper a gestação. Bia confessou que havia considerado a possibilidade, mas reforçou que a perda foi espontânea. "Eu queria muito. Vou falar a verdade agora, eu queria muito tirar no começo porque eu não queria ter filho dele, nem nada do tipo", disse.