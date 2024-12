Fogão arranca vitória contra o Inter e está a apenas um ponto título do Brasileirão 2024

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (4), e se aproximou muito do título do Brasileirão/2024, precisando apenas de um empate na última rodada para conquistar a taça. A equipe carioca abriu o placar com golaço de Savarino no início do jogo e soube segurar o ímpeto dos gaúchos para sair de Porto Alegre com a vitória importantíssima.

O Botafogo foi a 76 pontos com a vitória sobre o Internacional e está a um ponto do título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Palmeiras, de virada sobre o Cruzeiro, em jogo também realizao na noite dessa quarta-feira, a disputa pela taça do Brasileirão está em aberto até a última rodada. A equipe paulista chegou a 73 pontos.

O Botafogo será o campeão brasileiro caso vença ou empate com o São Paulo no domingo, no Nilton Santos, última rodada da competição. O Palmeiras enfrentará o Fluminense no Allianz Parque precisando da vitória e de uma derrota do Botafogo.

O Internacional se manteve na quarta posição e não alcança mais o Flamengo, terceiro colocado da competição.