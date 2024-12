Cléber Xavier, auxiliar de Tite por mais de duas décadas, é oferecido ao Vasco

O nome de Cléber Xavier surgiu como opção para treinar o Vasco em 2025. A diretoria cruzmaltina ainda vai analisar a possibilidade de contar com o antigo auxiliar do técnico Tite.

Cléber tem 60 anos de idade e em seu favor o conhecimento da base e do futebol brasileiro. São requisitos que atendem as necessidades do Vasco para seu novo técnico. Além disso, ele seria uma opção mais barata em comparação a outros nomes avaliados internamente.

O profissional foi auxiliar do técnico Tite por 24 anos. Ele anunciou em outubro o fim da parceria para se lançar como treinador. Cléber aguarda uma primeira oportunidade. Seus empresários têm oferecido seus serviços para outros clubes também.

O último trabalho de Cléber Xavier como auxiliar foi no Flamengo. Ele e Tite foram demitidos em setembro, pouco depois da eliminação nas quartas de final da Libertadores contra o Peñarol.

Sem Rafael Paiva, o Vasco está sendo comandado interinamente por Felipe Maestro. Ele estreou na rodada passada, no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, e seguirá como treinador nos dois últimos jogos do Brasileirão, contra Atlético-MG e Cuiabá.