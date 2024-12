Netinho de Paula tem passaporte apreendido pela Justiça; Entenda

Por determinação da Justiça de São Paulo, o cantor Netinho de Paula teve seu passaporte apreendido devido a uma dívida de R$ 100 mil. O valor é sobre uma indenização imposta após constrangimentos sofridos por uma mulher no programa “Domingo da Gente”, exibido na Record em 2001.

Na ocasião, Netinho, que apresentava o programa, pressionou a participante a doar um rim para sua irmã, que precisava de um transplante. Mesmo com o apelo e lágrimas do apresentador, a participante recusou, dizendo que não poderia se ausentar do trabalho, pois era a única fonte de renda e sustento para as filhas. A mulher relatou ter sido alvo de ofensas e agressões nas ruas, o que fez com que ela realizasse o transplante, mas posteriormente perdeu o emprego.

Segundo informado inicialmente pela coluna de Rogério Gentile, no Uol, Netinho foi condenado a pagar a indenização, mas nunca quitou a dívida. Em 2023, o artista sofreu uma penhora com um valor de R$ 83 mil, contudo o montante já passa de R$ 100 mil, considerando juros, multa e correções monetárias.

Em defesa, o cantor afirmou que a doação do rim era de forma voluntaria e negou ter causado danos à participante. O cantor também alegou que tentou ajudar a mulher, buscando propostas de emprego para ela após a demissão.