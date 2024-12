Zeca Pagodinho fala sobre seus cuidados com a saúde e histórias sobre cerveja

O cantor Zeca Pagodinho, de 65 anos, revela como é seu relacionamento com a sua melhor companhia, a cervejinha. Em sua participação no programa “50 & Uns”, apresentado por Angélica, Zeca conta como é a rotina de saúde e compartilha histórias inusitadas com sua bebida preferida. Do lado do cantor, também participaram do programa o ator Tony Ramos e o cantor Gilberto Gil.

"Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias... Faço check up, levo uma cervejinha escondido", falou Zeca de forma brincalhona, fazendo as pessoas rirem.

Além dos check-up’s regulares que o cantor faz, ele também compartilhou sobre o aparelho de glicose, que o ajuda a monitorar os níbeis de açúcar no sangue.

Tony Ramos relembrou uma história sobre a paixão de Zeca pela cerveja e compartilhou:“Lembrei do dia em que Zeca levou cerveja para Beth Carvalho no hospital. Sei lá, nós levamos. Eu, Arlindo e Sombrinha. Chegamos lá, a Beth, tinha um violão embaixo de uma mesa, ‘pega meu violão aí’. As enfermeiras já vieram com aqueles copinhos de plástico".

Uma das revelações incomuns que o cantor fez foi que já bebeu no enterro de seu pai. Segundo ele, levaram 10 caixas de cerveja e salgadinhos. Ao se dispedir de sua mãe, não foi diferente.