Roberta Miranda rebate críticas após pedir segurança em casamento durante show

O amor está no ar, mas nem tanto! A cantora Roberta Miranda, rebateu as críticas que foi alvo depois de pedir um segurança em casamento, durante seu show, no final de semana. A cena que surpreendeu e encantou o público teve direito a beijo e descontração.

O momento viralizou nas redes sociais, e com isso houve também muitos comentários negativos. Sem pensar suas vezes, Roberta Miranda mandou um recado aos fãs e haters. “Amo meus fãs, só que alguns estão querendo se meter na minha vida. Desculpe, não admito. Devo amor, carinho e respeito, só que com quem eu escolho e durmo, é problema meu”, disse.

Leia também:

Tradicionais estádios de Bangu e Madureira se livram de risco de leilão após acordo; Saiba mais

Famoso ator de doramas sofre parada cardíaca e morre aos 32 anos

Pedido de casamento

O momento descontraído e, por que não, romântico, aconteceu durante um show da cantora em São Caetano, em Pernambuco, no último sábado (30). Além de excelente cantora, Roberta é famosa por sua irreverência, e em um de suas brincadeiras, a artista chamou ao palco um segurança e fez o pedido de casamento.

O contato dos “noivos” teve início quando a artista percebeu um homem alto e de olhos verdes. Sem perder o bom humor, Roberta perguntou o estado civil do segurança, e ao ouvir que era solteiro, aproveitou para brincar.

"Você acaba de ser pedido em casamento. Quer casar com a Roberta?", perguntou causando risadas no público.

A cantora não parou, "Você é lindo, cara! Lindo. Vocês estão com ciúme? Meu noivo, namorado. É… a Roberta tá pedindo ele em casamento", disse.

Depois dessa interação entre os dois, o público foi à loucura, e começou a pedir para que os dois se beijassem. O que, para a alegria dos fãs, os “casal”, prontamente atendeu, causando muitos aplausos e gritos da plateia.