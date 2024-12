Tradicionais estádios de Bangu e Madureira se livram de risco de leilão após acordo; Saiba mais

O uso do Estádio de Moça Bonita e do Conselheiro Galvão está previsto já na primeira rodada do Campeonato Carioca 2025 - Foto: Divulgação

O uso do Estádio de Moça Bonita e do Conselheiro Galvão está previsto já na primeira rodada do Campeonato Carioca 2025 - Foto: Divulgação

Torcedores de Bangu e Madureira, dois dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, foram pegos de surpresa há três semanas com a descoberta de que seus estádios constavam na lista de disponíveis para leilão no site da prefeitura. Assim como as próprias agremiações, Moça Bonita (Bangu) e Conselheiro Galvão (Madureira) também fazem parte da História do futebol carioca. Porém, um acordo com o poder público garantiu a saída dos dois imóveis desta relação.

No negócio costurado com a Prefeitura, os clubes se comprometeram a disponibilizar para a comunidade vagas gratuitas nas escolinhas das modalidades esportivas ofertadas por eles. A partir daí serão quitadas as dívidas, como de IPTU, que levaram seus imóveis a serem penhorados como garantia em execuções fiscais promovidas pela Procuradoria da Dívida Ativa (PGM/RJ).

Leia também:

Mulher é presa após tentar extorquir o atacante do Botafogo e da Seleção, Luiz Henrique, herói da Libertadores

No Maracanã, Flamengo vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro



Os moldes do acordo são semelhantes ao feito pela secretaria municipal de esportes com a Portuguesa, pela doação de parte das arquibancadas da Arena do Futuro, instalação provisória dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Eles serão instalados no Estádio Luso-Brasileiro. Em troca, o clube também fez um convênio através do qual disponibiliza vagas gratuitas em suas escolinhas.

O uso tanto do Estádio de Moça Bonita quanto o de Conselheiro Galvão está previsto já na primeira rodada do Campeonato Carioca 2025. Pela tabela, o Bangu receberá a Portuguesa. Já o Madureira encara o Volta Redonda. Os jogos estão programados para o fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro.