Juliette está noiva de Kaique Cerveny

A grande campeã do BBB 21 e rainha dos cactos, Juliette Freire, ficou noiva de Kaique Cerveny, no último sábado (30), durante uma festa antecipada de seu aniversário de 35 anos. O momento especial, aconteceu em um jantar íntimo que contava com amigos e familiares próximos. Kaique, de 26 anos, oficializou o pedido com os convidados de testemunhas, após ter vivenciado o momento sozinho com a noiva.

O pedido foi acompanhado de um discurso emocionado feito por Kaique, onde ele disse que contava com a aprovação dos convidados. Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial pra nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", disse Kaique que recebeu o consentimento da mãe de Juliette.

O assunto casamento já era discutido anteriormente pelo casal, como ficou claro em uma entrevista que Juliette deu à Vogue, onde ela fala que conversar sobre casamento é algo natural quando se está apaixonado. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", comentou.