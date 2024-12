Com atuação ruim, Vasco só empata com 'lanterna' Atlético (GO) em 2 a 2

Mais do que um empate em 2 a 2, o jogo entre o Vasco e o Atlético (GO) serviu para acender a luz de alerta ao clube de São Januário. Com o resultado o time chegou aos 44 pontos, e dependendo dos resultados dos jogos restantes da 36ª rodada, pode até perder a décima posição. Caso a equipe mantenha o desempenho pífio do segundo turno, em que não há vitórias em cinco rodadas, até mesmo a vaga na Copa Sulamericana de 2025 está ameaçada.

O que deixa a torcida mais revoltada é tambémo fato de ainda haver possibilidades matemáticas de rebaixamento, embora remotas. Agora, pra encerrar o ano em melhores condições, o Cruzmaltino precisa de bons resultados contra o Atlético (MG), em casa, na próxima quarta-feira (4), em casa, e Cuiabá, no domingo (8), na Arena Pantanal. A sorte está lançada.

Mas se o nível dos próximos dois jogos for o mesmo da partida de ontem, há motivos de sobra para os vascaínos perderem o sono. A equipe até começou bem a partida, com boa movimentação de Rayan e Alegria pelas pontas. O gol parecia questão de temmpo, até o Atlético (GO) abrir o placar com Luiz Fernando, graças também a erros de marcação do time carioca.

E o que era apoio se transformou em vaias nas arquibancadas. Quando a primeira etapa acabou, a equipe desceu para o vestiário aos gritos de 'time sem vergonha' e 'queremos jogador'. Na segunda etapa, o que parecia ruim, ficou ainda pior, após a equipe goiana marcar o segundo, com mais um gol de Luiz Fernando, dessa vez em falha de marcação de Alex Texiera que se redimiu depois, ao dar uma bela assistência para o suiço Maxime Domingues fazer o primeiro, e depois marcar o gol de empate, em passe de Vegetti.