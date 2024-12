Van da banda CPM 22 é roubada na Linha Amarela

A banda CPM22 teve sua van roubada na noite deste sábado (30), na Linha Amarela, avenida que corta as zonas Oeste e Norte da cidade do Rio de Janeiro. O veículo transportava integrantes da banda para um show na Barra da Tijuca, previsto para ocorrer às 20h, mas que foi cancelado pela organização.

De acordo com a assessoria de imprensa, os dois membros da banda paulista que estavam na van, conseguiram sair antes que os criminosos levassem o veículo. Ainda não há informação sobre quem seriam os integrantes do grupo presentes na ação.

Fernando Badauí, vocalista do grupo, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e acalmar os fãs: “Obrigado pela preocupação. Está todo mundo seguro”, escreveu.

A banda também se pronunciou publicamente sobre o ocorrido e sobre o cancelamento do show. “Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente, assaltaram a van que nos levava para o show ‘Rock na Ilha’ hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem”, publicaram nas redes sociais.