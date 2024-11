Patrícia Poeta relevou realizar um sonho ao desfilar no Carnaval 2025

Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, na Globo, abriu o coração, neste sábado (30), sobre suas estreia na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2025. A famosa foi anunciada como musa da Grande Rio em setembro deste ano e após isso, deu início a preparação para desfilar no carnaval.

Ao longo do vídeo publicado em suas redes sociais, Patrícia disse que o final de semana será focado em seu descanso e comentou sobre a timidez. “Esse final de semana vou ficar de milho, não sei se é sinusite, alergia, tudo junto e misturado”, iniciou a apresentadora.

“Tava tomando meu café e tive um insight, pensando, fui fazer um mapa astral, e a moça que me atendeu disse: ‘Nossa que interessante, você não é uma pessoa que curte fama, que valoriza a fama’. E faz sentido. Sempre fui uma pessoa muito tímida, mas o trabalho que eu faço é maior que a minha timidez”, confessou Patrícia.

O relato continuou e ela afirmou que a fama é apenas uma forma de reconhecerem seu trabalho. “Encaro meu trabalho como uma forma de explicar o que está acontecendo para as pessoas, me comunicar com elas, saber das histórias, esse é meu trabalho. É o que eu gosto de fazer, o resto, é reconhecimento do meu trabalho, mas não sou uma pessoa que não ama a fama”, disse.

No café da manhã, Patrícia Poeta, confessou que desfilar no carnaval será um novo desafio para superar a timidez. “Mas porque tô falando isso? Tô olhando pra essa sandália, de uma das aulas que eu tive essa semana, sandália de samba, e pensando: a gente precisa se entender”, riu.

“Eu não quero tropeçar, cair desse salto aqui. Tem que bater quadril e tenho que vencer a timidez. E acho que isso é o mais difícil, vencer a timidez. Mas aí eu volto no tempo e penso: minha vida inteira eu fui tímida. E no Carnaval eu vou vencer minha timidez pra viver uma experiência que eu só vou viver agora”, disse.

Em meio a tantas confissões, a famosa disse que o momento que pisar na avenida estará realizando um sonho. “Será uma experiência única. Lá na hora, pode ter certeza que vou estar feliz da vida, realizando mais um sonho na vida, vivendo o Carnaval com folia, diversão. Tem dedicação por trás? Tem, mas não significa que eu não esteja se divertindo”, afirmou.