Ex-jogador Denílson deixa Band após 14 anos e negocia com a Globo

O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira e comentarista, Denílson irá deixar a Band após 14 anos na emissora, fazendo programa com a apresentadora Renata Fan. O motivo seria o interesse da Rede Globo, que está contratando ex-jogadores para fazerem parte de um novo programa da emissora que será lançado em 2025.

A informação é do jornalista Gabriel Vaquer da "Folha de São Paulo". Denílson tinha vínculo com a empresa até 2027, após renovar seu contrato no início deste ano. As parte ainda discutem o melhor caminho para o encerramento.

A expectativa é que o comentarista permaneça no "Jogo Aberto" até a segunda metade de dezembro. Atualmente, Denílson é o ex-jogador comunicador que tem mais seguidores nas redes sociais, com 7,7 milhões no Instagram.