Elton John revela perda de visão no olho direito, mas garante 'Vai ficar tudo bem'

Artista fez uma publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira - Foto: Divulgação

O cantor Elton John,revelou ter perdido completamente a visão do olho direito devido a uma infecção. Por conta dessa condição, o lançamento de seu novo álbum precisou ser adiado.

Em entrevista ao programa Good Morning America nesta segunda-feira (25), resgatada pelo Variety, Elton John revelou que perdeu a visão em julho devido a uma infecção contraída no sul da França. “Já faz quatro meses que não consigo enxergar, e meu olho esquerdo também não está, no entanto, ele segue otimista, afirmando: “Há esperança e confiança de que tudo ficará bem.” Em seguida, completou: “No momento, estou um pouco limitado. Consigo fazer algo como esta entrevista, mas não sei se conseguiria entrar no estúdio e gravar. Não consigo ver nem mesmo uma letra para começar.”

Ainda este ano, o músico revelou que não possui mais as amígdalas, o apêndice, a próstata, nem os joelhos e quadris originais. “Para ser sincero com vocês, não restou muito de mim,” afirmou o artista.

Segundo o que John também disse, durante a estreia de seu documentário no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro, ele compartilhou sua frustração com a plateia, afirmando que não conseguia vê-los.

