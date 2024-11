Inscrições abertas para Simpósio Municipal de Direitos Humanos de Niterói

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói (SMDHC) realizará, no período de 09 a 14 de dezembro, a “Semana de Direitos Humanos de Niterói – Construindo Caminhos Solidários”. A programação incluirá palestras, painéis, exposição de trabalhos, atividades artístico-pedagógicas e a promoção do Simpósio Municipal de Direitos Humanos de Niterói, no dia 12 de dezembro.

O Simpósio será realizado na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF-Gragoatá – Bloco F), em São Domingos, a partir das 9h30. Na programação do evento haverá um painel com participação de Juliana Sanches, Pesquisadora da UFF e Diretora do ILÊ – Instituto Liberdade e Emancipação; Victor de Wolf, Criador do Grupo Diversidade Niterói e Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos (ABGLT); Adel Bakkour, ex-Coordenador do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI-Rio); e Carla Marques, Professora e Pesquisadora-Adjunta do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN).

Além dos debates da manhã, também acontecerá, às 14h, no prédio das Ciências Sociais da UFF (Bloco O – Gragoatá), uma apresentação de trabalhos inscritos no evento, na modalidade oral, organizados em dois eixos: ditadura, repressão, movimentos sociais e cidadania e migrantes, refugiados e apátridas; e direitos humanos e educação, gênero e diversidade, direitos das crianças e dos adolescentes, direitos dos idosos, intolerância religiosa e igualdade racial.

Fechando o Simpósio, às 16h30, ocorrerá a palestra do Defensor Público Federal, Defensor Regional dos Direitos Humanos, Mestre em Políticas Públicas e Administração Pública e Pós-Graduado em Direitos Humanos, Thales Arcoverde Treiger. Ele ministrará, como tema de sua fala, “Avanços e Desafios na Pauta dos Direitos Humanos”, com recorte na inclusão e diversidade.

As inscrições estão abertas até este sábado (30/11) para os trabalhos e até a data do evento para quem quiser participar do evento com ouvinte e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/Y4xfRqDoTCgDYhiv5.