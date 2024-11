Campeonato de kickboxing reúne 250 atletas em São Gonçalo

São Gonçalo recebeu, ontem (24), o 13º Campeonato Estadual de Kickboxing no Ginásio Henrique Lage, em Venda da Cruz. A competição, da Federação Interestadual de kickboxing e Artes Marciais (Fikam), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo (Semel), serve como classificatória para o 11º Campeonato Brasileiro de 2025.

O evento atraiu 250 atletas de todo Estado, sendo 60 gonçalenses, com competidores nas categorias de 8 anos a sub-17 e adultos até 40 anos. Os demais atletas são de outras 12 cidades. As disputas aconteceram nas modalidades Kick light, semi contact e musical forms. Ao todo, aconteceram 60 lutas realizadas nas duas áreas: dois tatames e 40 atletas serão classificados para a competição nacional, que também vai acontecer em São Gonçalo, no próximo ano.

“A secretaria vem fomentando a realização de grandes competições em São Gonçalo. E hoje é mais um grande evento para valorizar o esporte. O governo do Capitão Nelson vem lutando, buscando parcerias. É um orgulho ver como São Gonçalo tem avançado nos esportes e com os atletas. Esse evento é a prova disso. E, no próximo ano, teremos o campeonato brasileiro”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer de São Gonçalo, Diego Andrade.