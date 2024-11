Gil do Vigor responde internauta após críticas sobre educação

O ex-BBB Gil do Vigor usou seu perfil nas redes sociais para responder críticas feitas por internautas sobre seu discurso de defesa da educação. Neste sábado (23), ele rebateu uma seguidora que acusou ele e a campeã do reality Juliette de só terem conseguido sucesso nos estudos por conta da participação no Big Brother Brasil.

"Ela e o Gil com esse discurso besta de que estudos mudam nossas vidas mas os dois só saíram da merd* por causa de um reality. Gente, estudar dá em nada não. Meu primo, tem só a terceira série, abriu uma madeireira e é 20x mais rico que eu, que sou pós graduada", escreveu a internauta em uma publicação no X, antigo Twitter.

Em resposta, o ex-BBB retomou sua trajetória acadêmica para falar sobre desigualdade de oportunidades. "Eu sonhava em mudar de vida e já havia conquistado o PhD mesmo sem o BBB (apliquei em dezembro e fui aprovado em janeiro). O menino que já havia dormido na rua, estaria viajando para a Califórnia graças à educação", escreveu o geógrafo.

Gil admitiu que o reality "acelerou o processo", mas argumentou que foi a educação que "possibilitou" um desfecho bem-sucedido em sua trajetória. "O mesmo vale para a Juliette. Ela estudou anos para concursos, e tenho certeza de que teria sido aprovada e hoje seria uma juíza ganhando seus 20 ou 30 mil reais também. Estudar transforma vidas e o problema não é a educação e sim, a falta de oportunidade para pessoas qualificadas", escreveu Gil.