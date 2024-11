Calote? Cleo Pires se manifesta sobre suposta dívida de IPTU

A atriz Cleo Pires se posicionou, nesta sexta (22), sobre uma suposta dívida de IPTU atribuída a ela. Na última quinta (21), o colunista Daniel Oliveira publicou no portal "O Dia" que a atriz estaria devendo mais de 12 mil reais em impostos não pagos à Prefeitura de Petrópolis. Segundo a equipe de Cleo, a informação não procede.

O caso diz respeito a um imóvel que estaria no nome de Cleo até 2020. Segundo o colunista, a Justiça não teria conseguido retorno da atriz e uma última decisão teria determinado o pagamento de R$ 12.219,95 somando dívida, juros e multa. Em nota, a equipe jurídica da artista negou a informação e disse que o imóvel foi vendido pela atriz há mais de quatro anos, sem nenhuma pendência.

"A informação não procede. A artista vendeu o imóvel em 21 de julho de 2020, por meio da Escritura de Compra e Venda lavrada no 23º Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, ocasião em que todas as cotas do IPTU estavam devidamente quitadas", destaca a nota, assinada pela assessora jurídica de Cleo.

A nota ainda esclarece que qualquer dívida referente ao período posterior à venda recai apenas "sobre a adquirente do imóvel, ou seja, Cleo não possui qualquer vínculo com o referido imóvel desde a data da venda, e, portanto, a cobrança do IPTU é indevida em relação a ela". A identidade do novo responsável pelo imóvel não foi divulgada.