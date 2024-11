Nego do Borel é flagrado trocando socos com homem no Rio

O cantor Nego do Borel protagonizou uma cena de confusão no Rio durante a manhã deste domingo (24). Ele foi flagrado trocando socos com um homem na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo o portal "Leo Dias", ele chegou a ser levado para uma Delegacia na região por conta da briga. Mais tarde, o artista comentou o episódio nas redes sociais.

Um registro da confusão viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Nego do Borel brigando com o homem, cuja identidade não foi divulgada. Em seguida, agentes da Polícia Militar aparecem e usam spray de pimenta para conter o tumulto. Confira:





Segundo uma internauta que diz conhecer um dos envolvidos, o homem que aparece trocando socos com o artista seria amigo de uma pessoa que teve seu carro atingido por Nego do Borel em uma colisão. Procurada, a Polícia Civil ainda não confirmou em que Delegacia o caso foi registrado e se o artista foi levado para alguma unidade policial.

Nesta tarde, o artista usou seu perfil no Instagram para comentar o episódio. Ele não confirmou o motivo da briga e acusou o outro homem de iniciar a confusão.

"Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás. Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue, o meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não 'dar' pra ficar abaixo a cabeça sempre.. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado", escreveu o artista.