Ana Maria Braga se confunde e "inventa" amizade entre Senna e Hamilton

Depois de confundir Bin Laden e Joe Biden, a apresentadora Ana Maria Braga voltou a cometer uma gafe ao vivo nesta quinta-feira (21), durante o programa "Mais Você", da TV Globo. Durante um bloco dedicado a relembrar a carreira e a morte do piloto Ayrton Senna, a apresentadora se confundiu e disse que o inglês Lewis Hamilton era "amigo" do brasileiro.

"A Fórmula 1 nunca mais foi a mesma, pelo menos para mim. Gosto do Hamilton, que era amigo dele, gostava também. Torço pelo Hamilton", declarou a apresentadora. Na verdade, Hamilton e Senna nunca se conheceram. Quando o automobilista brasileiro morreu, em 1995, Hamilton tinha apenas nove anos e sua carreira na F1 só começaria mais de dez anos mais tarde.

Apesar de não ter sido amigo do piloto, o britânico é fã de Ayrton Senna. Hamilton, que tem o título de cidadão honorário brasileiro, já disse várias vezes que tem o brasileiro como inspiração. No início do mês, ele pilotou a McLaren MP4/5B de Senna, no Grande Prêmio de São Paulo.

