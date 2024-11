Bin Laden? Ana Maria Braga confunde Joe Biden com terrorista ao vivo

O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, foi confundido com uma figura não muito querida pelos norte-americanos nesta terça (19). A apresentadora Ana Maria Braga chamou o chefe de Estado americano de Bin Laden, terrorista e líder fundador da Al-Qaeda, por engano durante o programa "Mais Você", da TV Globo, nesta manhã.

A apresentadora estava comentando a chegada de autoridades internacionais ao Rio para a Cúpula do G20 quando fez a confusão. “O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de Estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares com o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos", disse a apresentadora, logo antes de ser corrigida pelo boneco Louro Mané.

Em seguida, a apresentadora riu da gafe e disse estar "bem doida mesmo logo cedo". Confira o momento que foi compartilhado nas redes.

Presidente QUEM, Ana Maria Braga? pic.twitter.com/ayOMSMPf6o — William De Lucca (@delucca) November 19, 2024

Biden chegou ao Rio na noite de domingo (17) para a reunião de líderes do G20, que acontece na capital fluminense até esta terça (19). Antes de chegar ao evento, ele passou por Manaus, no Amazonas, onde visitou a floresta amazônica e anunciou investimentos do governo americano para o fundo de preservação da Amazônia.