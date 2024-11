Após adiar 'Farofa', Gkay diz que pretende transformar evento em 'maior festival de música do Brasil'

A comediante e influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay, usou as suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (21), para explicar o motivo por trás do adiamento da 'Farofa da Gkay', evento que acontece anualmente há sete anos. Segundo rumores, a falta de patrocínio seria o principal motivo para o cancelamento da edição de 2024.

Este ano a festa aconteceria com a participação do público pela primeira vez, inclusive, com ingressos já vendidos chegando ao valor de 1.500 reais. Gkay disse que precisa de tempo para que a celebração alcance o patamar desejado. "Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas gigantes, de um jeito diferente. Isso envolve muita coisa, muitos detalhes... E a gente precisa ganhar tempo para a Farofa vir daquele jeito que vocês já sabem, como um grande festival. Se Deus quiser, será um dos maiores festivais de música do Brasil", afirmou a influenciadora.

Segundo comunicado, festa foi adiada por conta da grandiosidade da edição | Foto: Divulgação / Redes Sociais

A apresentadora ressaltou que a celebração está apenas adiada para o próximo ano, mesmo não tendo uma data definida. A Farofa da Gkay de 2024 já havia sido anunciada para os dias 3, 4 e 5 de dezembro — com venda de ingressos, inclusive, em curso. Segundo comunicado da produção do evento, quem adquiriu os bilhetes pode reagendá-los para a nova data ou solicitar reembolso.