Grazi Massafera aproveita férias nos cenários paradisíacos do Jalapão, em Tocantins

Grazi Massafera curte férias no Jalapão - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Grazi Massafera está aproveitando as férias para curtir o Jalapão. O local é um dos principais pontos turísticos do Tocantins. Ela compartilhou fotos da viagem em sua conta no Instagram na tarde desta quinta-feira (21).

De biquíni preto e canga colorida, Grazi aparece contemplando o sol na imagem divulgada na rede social. Ela utilizou a legenda "sensação de estar no paraíso" ao compartilhar uma sequências de foto admirando o local.

O local visitado pela atriz é um dos principais pontos turísticos do Tocantis | Foto: Reprodução/Instagram

Aos 42 anos, Grazi visita o local mais uma vez. Ela esteve na região para gravações da novela "O Outro Lado do Paraíso", de 2017, da Globo. Antes de chegar ao Jalapão, a atriz esteve em Palmas, a capital do estado.

Recentemente, a atriz viralizou nas redes sociais depois de compartilhar um post em que uma internauta pedia orações por estar 'muito solteira'. Grazi, com muito bom humor, repostou e comentou que vive uma fase de 'seca': “Anna, você não está só! (risos) só quis ser solidária. Por que não? Aproveitar as orações (risos)”, escreveu.