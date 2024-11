Dois homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Cabo Frio

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava um patrulhamento de rotina, prendeu dois homem em flagrante acusados de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa ao tráfico de drogas. A ação aconteceu na comunidade do Tangará, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (20).

Depois de tentarem fugir dos agentes de segurança, os suspeitos foram abordados e ao longo da perseguição, foi encontrado com os suspeitos uma pistola, um revólver, munições de diversos calibres, rádios comunicadores e drogas.

De acordo com a ocorrência policial, a guarnição identificou um grupo composto por cinco pessoas com atitude suspeita. Ao notarem a presença dos policiais, os indivíduos fugiram do local. Depois de um cerco tático, os dois suspeitos foram capturados.

Com um dos homens foi encontrado um revólver calibre 38, oito munições intactas, dois rádios comunicadores, além de sete trouxinhas de maconha. Já com o segundo suspeito, foi encontrado uma pistola 9mm e 18 munições.

Os dois suspeitos possuem antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas. Eles foram conduzidos à delegacia, onde foram presos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido e associação ao tráfico de drogas.