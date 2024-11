Paolla Oliveira gera polêmica ao 'expulsar' dançarinas de palco no ensaio da Grande Rio

O ensaio da escola de samba Grande Rio, proporcionou além de um belo espetáculo de dança, um pequeno mal entendido com a atriz e rainha de bateria Paolla Oliveira e duas dançarinas. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que Paolla pede para que as moças saiam do espaço próximo à bateria, o que gerou polêmica entre os internautas.

Em defesa da rainha de bateria, uma das dançarinas envolvidas na situação, Denise Cabocla, usou sua conta pessoal nas redes sociais, para explicar o que de fato aconteceu. “Na verdade, ela chamou para estarmos lá. E também indicou a hora de sair. Normal, gente! A rainha é ela”, minimizou.

Outra pessoa que estava no evento e saiu em defesa da atriz, elogiando sua postura, foi a cantora Fafá de Belém. “Paolla é absolutamente amorosa e generosa! O ensaio foi divertidíssimo, e até esqueci que o meu médico ainda não liberou o meu joelho totalmente e quase atropelei a passista”, brincou.

Paolla Oliveira ocupa o posto de rainha de bateria da Grande Rio desde 2020, e sempre recebeu muitos elogios pela sua dedicação à agremiação e nunca foi divulgado nenhum caso de ataque de estrelismo.