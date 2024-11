Cantora Luiza Possi rebate críticas ao corpo após postar foto de biquíni

A cantora Luiza Possi aproveitou o feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), para reforçar o bronzeado no jardim de sua casa. Ela compartilhou algumas fotos tiradas de biquíni em suas redes sociais enquanto aproveitava o calor.

Aos 40 anos, Luiza acabou sendo alvo de críticas sobre o seu corpo e decidiu rebater. Nas fotos em seu Instagram, a cantora aparece usando um biquíni com uma estampa de animal, em tons de preto, branco e rosa. Ela também usava um boné azul e fez diversas poses.

Os internautas encheram os comentários da publicação de Luiza Possi com diversas críticas sobre o corpo da artista."Nossa come um pouco, filha", escreveu uma internauta. "O que está acontecendo com as famosas? Meu amor, que magreza é essa?", questionou outra. "Por que emagreceu desse jeito?", disse uma terceira.

Luiza decidiu se pronunciar logo em seguida: "Amo ver os comentários no meu post, é tanto hater. Daqui, jogo todo o meu amor para esses haters, que vocês vivam em paz com tamanho julgamento e ódio ao próximo, que vocês consigam ter um coração tão em paz quanto eu tenho hoje com a família e com o meu corpo", disse ela.



Ela aproveitou o sol junto da companhia dos filhos, Lucca e Matteo, de 5 e 2 anos, do casamento com Cris Gomes. Possi completou 40 anos em junho já falou da relação com a idade e com o envelhecimento. "Vejo as rugas se formarem, o colágeno se perder, o peito cair. Mas a gente tem que ter uma resiliência mesmo e se amar em todas as fases", disse ela.