Leandro Hassum interpretará Silvio Santos, em novo filme do "homem do baú"

O ator e comediante Leandro Hassum, viverá o papel de Silvio Santos, em novo filme, do diretor Cris D'Amato. O longa que teve início as filmagens na semana passada em São Paulo, é previsto para chegar aos cinemas em agosto de 2025.

Após Rodrigo Faro, interpretar o eterno dono do SBT, no cinema e receber diversas críticas, é a vez de Hassum de tentar dar vida ao "homem do baú", no filme "Silvio Santos, vem aí".

Em 2014, Faro, interpretou o apresentador e dono do SBT, e desde as primeiras imagens da caracterização do personagem, as críticas foram constantes. O filme não agradou o público, e agora, uma nova produção que já chega sob desconfiança, tenta contar a história de um dos maiores apresentadores do Brasil.