Fãs e Artistas Se Unem em Campanha para Impulsionar Fernanda Torres ao Oscar

Fernanda Torres bate 2 milhões de curtidas em post do Oscar - Foto: Divulgação

Na terça-feira, 19, fãs de Fernanda Torres iniciaram uma campanha nas redes sociais para aumentar o número de seguidores da atriz, em uma ação que também contou com o apoio de outros artistas. A mobilização visa destacar a estrela de *Ainda Estou Aqui*, que é uma das possíveis concorrentes ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar de 2025.

Com cerca de 1 milhão de seguidores antes da campanha, o perfil de Fernanda no Instagram viu um aumento expressivo, alcançando 1,4 milhão de seguidores após a ação ganhar força.

Os internautas demonstraram todo o carinho e admiração pela atriz nos comentários. "O vestido é diretamente da Djalma Noivas e a festa de comemoração vai ser no Rei do Beirute!", brincou um seguidor, fazendo referência à série *Tapas e Beijos*, da TV Globo, em que Fernanda atuou.

"Ela está indo buscar o prêmio merecido e dedicar à 'mamis' dela. Eu já estou com a roupa pronta para prestigiar o Oscar", comentou outro perfil, relembrando como Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, perdeu o prêmio de Melhor Atriz para Gwyneth Paltrow em 1999.

O apoio de colegas de profissão e outras personalidades também foi expressivo. Artistas como Diogo Defante, Erika Hilton, Gregorio Duvivier, Leilane Neubarth, Cleo Pires, entre outros, deixaram comentários na publicação, que já acumula 2 milhões de curtidas.

Sucesso - O filme 'Ainda Estou Aqui' tem conquistado o público, alcançando 1,057 milhão de espectadores em apenas 11 dias de exibição. "Queridos, Fernanda aqui, no aeroporto de Los Angeles, voltando pra casa, depois de cumprir parte da maratona de lançamento do *Ainda Estou Aqui* – e muito feliz de saber que o filme bateu 1 milhão de espectadores no Brasil em tempo recorde!", celebrou a atriz em suas redes sociais.

No longa de Walter Salles, Fernanda interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, sequestrado e morto pelos militares durante a Ditadura. Após o desaparecimento do marido, Eunice se tornou uma conhecida advogada, defensora dos direitos humanos e dos povos indígenas, além de ser uma das principais denunciantes dos crimes cometidos durante o regime militar.

